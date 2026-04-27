¡Escándalo! Estrella de Inglaterra decepciona a Guardiola con fotos dormido en un bar

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La más reciente polémica que involucra a Jack Grealish ha vuelto a sacudir el entorno mediático del fútbol europeo, esta vez por un episodio extradeportivo que ha generado preocupación sobre su imagen pública y profesional.

El futbolista inglés, actualmente vinculado al Everton FC tras su paso por el Manchester City, fue captado en una situación comprometedora en un local de ocio en Manchester. De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, Grealish fue visto dormido en la azotea de un club tras una jornada de consumo de alcohol junto a amigos.

Testigos señalaron que el jugador llegó al lugar durante la tarde y, poco tiempo después, quedó aparentemente vencido por los efectos del alcohol, sin poder mantenerse activo en el entorno social en el que se encontraba. Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente en redes sociales, intensificando el debate sobre su conducta fuera de las canchas.

Jack Grealish, caso recurrente

Este episodio no es aislado en la carrera del internacional inglés. A lo largo de los años, Grealish ha sido asociado con situaciones similares, consolidando una reputación de “fiestero” que, si bien forma parte de su vida personal, genera cuestionamientos en el ámbito profesional .

La controversia adquiere mayor relevancia debido a su contexto actual: el jugador se encuentra lesionado tras una cirugía en el pie, lo que lo ha dejado fuera de la temporada y prácticamente sin opciones de disputar próximas competiciones internacionales