Copa Libertadores: UCV y Deportivo La Guaira se alistan para una nueva fecha continental

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La Conmebol Libertadores 2026 no da tregua y esta semana los representantes venezolanos, UCV FC y Deportivo La Guaira, encaran la tercera jornada de la fase de grupos con la urgencia de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de trascender en el torneo más prestigioso del continente.

El primer turno corresponde a la UCV FC, que recibirá este martes 28 de abril a Rosario Central en el Estadio Olímpico. El conjunto universitario llega con la necesidad de pasar página tras la caída 3-1 ante Independiente del Valle en la fecha anterior.

Actualmente, ocupan la tercera posición con tres puntos (producto de una victoria en el debut). Un triunfo ante el "Canalla" sería un salto de calidad enorme, permitiéndoles asaltar los puestos de clasificación directa.

Examen de fuego en territorio argentino

Por su parte, el Deportivo La Guaira tendrá un reto de máxima exigencia cuando visite el jueves 30 de abril a Independiente Rivadavia en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Los "Naranjas" han demostrado ser un equipo difícil de batir, pero necesitan transformar sus empates en victorias. Se encuentran en la segunda posición con dos puntos, tras igualar en sus dos primeras presentaciones.

La misión es quitarle el invicto al líder del grupo, que suma puntaje perfecto (seis unidades), y recortar distancias en la cima. Mientras que, la "Lepra Mendocina" atraviesa un momento dulce y buscará aprovechar su localía para dejar prácticamente encarrilada su clasificación.

Cabe destacar, que ambos equipos (tanto UCV como Deportivo La Guaira) lograron clasificar al cuadrangular final del Torneo Apertura de la Liga FUTVE. El sorteo los emparejó en el mismo grupo, teniendo que verse las caras.