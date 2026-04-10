¡Sorpresa continental! Los clubes venezolanos se hacen notar en la Libertadores y Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de críticas y resultados adversos, los equipos de la Liga FUTVE han dado un golpe sobre la mesa en las primeras de cambio de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, posicionando a Venezuela en la cima del rendimiento continental.

Lo más impresionante de este arranque no es solo el resultado, sino la categoría de los rivales. Cuatro clubes venezolanos midieron fuerzas contra equipos brasileños, potencias absolutas de la región, y salieron invictos, incluyendo duelos contra los últimos campeones de la Libertadores.

Comienzo histórico

Deportivo La Guaira 0-0 Fluminense (Copa Libertadores)

El equipo naranja logró un resultado histórico al frenar al campeón de 2023. Basados en un orden defensivo impecable y una gran actuación de su portero, Cristopher Varela, supieron resistir los ataques de los brasileños para rescatar un punto valioso.

Academia Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro (Copa Sudamericana)

Quizás el resultado más sorpresivo de la jornada. Puerto Cabello no se achicó ante la nómina millonaria de los brasileños y, con mucha garra y efectividad en el área rival, logró romper la igualdad para quedarse con tres puntos de oro.

Botafogo 1-1 Caracas (Copa Sudamericana)

Los "Demonios Rojos" visitaron al campeón de la Libertadores 2024 y jugó con mucha personalidad. A pesar de la presión en Brasil, el Caracas mantuvo el orden y logró un empate que silencia las críticas externas.

Carabobo 1-0 Bragantino (Copa Sudamericana)

Un partido muy táctico donde el conjunto granate supo golpear en el momento justo. Después de ponerse en ventaja, el equipo cerró los espacios y defendió la diferencia con mucha madurez ante un rival que nunca encontró el camino.

UCV 3-1 Libertad (Copa Libertadores)

La UCV aprovechó la localía para someter a los paraguayos con una presión alta y transiciones rápidas, logrando una victoria cómoda que los posiciona muy bien en el grupo.

Los números no mienten

Ahora bien, más allá de las sensaciones, los datos fríos respaldan este renacer. Al sumar los partidos de la fase previa de la Libertadores con el inicio de los grupos en ambos torneos, Venezuela ostenta las mejores estadísticas de toda la CONMEBOL.

Con ocho victorias y un 66.67% de efectividad, el fútbol nacional supera actualmente a potencias como Argentina y Brasil en rendimiento colectivo, un hito que pocos proyectaban al inicio del año.

Aunque el camino en las fases de grupos apenas comienza, este cambio de tendencia es una bocanada de aire fresco para el fanático local.

Si bien la tarea pendiente en los últimos años ha sido la trascendencia en las fases finales, este arranque invita a creer que los clubes del país están listos para dejar de ser la sorpresa y convertirse en una realidad en el mapa futbolístico sudamericano.