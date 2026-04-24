El Manchester City ya tiene a su elegido para sustituir a Pep Guardiola

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La directiva del Manchester City ya trabaja en el escenario que más teme su afición: la vida sin Pep Guardiola. Aunque el futuro del técnico catalán sigue siendo una incógnita que solo él despejará, el club del Etihad Stadium ya ha señalado a su favorito para heredar el banquillo.

Se trata del italiano Enzo Maresca, quien se ha consolidado como el candidato principal para liderar el próximo proyecto citizen.

El club mantiene una política de máximo respeto hacia Guardiola, permitiéndole decidir sus tiempos. Sin embargo, el "plan Maresca" cobra fuerza cada día como la opción de continuidad ideal.

Perfil con ADN City

El técnico italiano conoce a la perfección las entrañas del club tras su exitosa etapa en las categorías inferiores y como asistente del primer equipo.

El Manchester City valora en él varios puntos clave como su estilo de juego, el cual es visto como la transición más natural para mantener la identidad que Guardiola ha instaurado durante años.

Enzo Maresca llega con un currículum envidiable tras su paso por el Chelsea, donde conquistó la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes antes de su salida a principios de 2026.

Actualmente se encuentra sin equipo, lo que facilita cualquier negociación directa, a pesar del interés que ha despertado en varios clubes de la Serie A.

¿Kompany o Maresca?

A pesar de que el nombre de Vincent Kompany ha sonado con fuerza debido a su estatus de leyenda en el club, los informes internos indican que la directiva prioriza la visión táctica de Maresca. El City tiene un plan claro y, aunque todavía no hay nada firmado, el italiano lidera todas las apuestas.

Pep Guardiola tiene la última palabra sobre su permanencia, pero el conjunto inglés ya tiene el motor listo en caso de que el ciclo del catalán llegue a su fin este verano o en 2027.