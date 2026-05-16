Pep Guardiola lidera al Manchester City a sumar nuevo título a sus vitrinas

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El Manchester City de estos tiempos es un club acostumbrado a los títulos y siguió extendiendo esa era dorada de la mano de Pep Guardiola, quien lideró a la institución a la conquista de la FA Cup.

Los 'citizen' hicieron los deberes ante el Chelsea y los derrotaron con marcador de 1-0 en un Wembley repleto de seguidores de un equipo y otro.

Este vino a ser el segundo título de la entidad en esta temporada, tras haber ganado también la Carabao Cup en marzo, en medio de una campaña con serias dudas sobre la continuidad de Guardiola al frente de ese vestuario.

El gran protagonista y héroe de la victoria fue Antoine Semenyo, el ariete ghanés que se las inventó para una aparición goleadora en el segundo, con una resolución de auténtico golazo de tarco que marcó el desenlace de la final.

Pep Guardiola aún sueña con la Premier League para el Manchester City

Con ese doblete de copa inglesas en la campaña, aún queda una misión para el cuadro ciudadano, que tiene opciones matemáticas de llevarse nada más y nada menos que la Premier League.

Los dirigidos por Guardiola son segundo en la clasificación con 77 puntos, detrás del Arsenal de Mikel Arteta que suma 79 unidades.

Y el margen está en ganar los dos partidos pendientes que tienen en la competición y esperar que los 'gunners' puedan, al menos, fallar en uno de las dos jornadas.

Con un escenario como el anterior, el Manchester City se llevaría esta edición y dejaría al Arsenal sin el ansiado trofeo, en una temporada en la que también son finalistas en la Champions League.