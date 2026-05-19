Mundial 2026: Marcelo en llanto tras convocatoria de Neymar

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Marcelo es uno de los futbolistas más exitosos en la historia de Brasil. Su opinión es una referencia para la afición y la prensa del pentacampeón del mundo. En ese contexto, el ex del Real Madrid quería ver a Neymar Jr dentro del Mundial 2026 y lo consiguió.

El legendario lateral izquierdo festejó con euforia el llamado de Neymar Jr para el Mundial 2026. La divulgación de la nómina oficial confirmó que el atacante paulista defenderá nuevamente la camiseta de la Selección Brasileña, despertando reacciones apasionadas en todo el país.

Ambas estrellas compartieron vestuario durante los años más competitivos del balompié sudamericano, forjando un fuerte vínculo profesional que trasciende los terrenos de juego. El ex defensor del Real Madrid manifestó su absoluta certeza sobre contar con Ney, para lograr el resultado.

Neymar Jr: ¿Qué representa para Brasil contar con el atacante?

Neymar Jr representa el factor diferencial dentro del esquema táctico de Brasil. Gracias al talento natural de Ney y su extraordinaria visión de juego le permite romper líneas defensivas y ayudar a sus compañeros. No parece que salga de titular, pero si será importante en el Mundial.

La vasta trayectoria del atacante en el plano internacional aporta una dosis de madurez indispensable para afrontar los escenarios de máxima presión. El grupo está lleno de mucha juventud, con jugadores como Marquinhos o Vinicius Jr que ya han ganado trofeos importantes, pero que no son suficientes para liderar el grupo.

Su peso específico dentro del vestuario de la Canarinha lo consolida como una de las voces de autoridad más respetadas por los futbolistas. El liderazgo del astro paulista resulta fundamental para cohesionar al grupo, guiando las aspiraciones del combinado sudamericano en su búsqueda del título.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026