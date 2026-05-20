Gleiker Mendoza cerca de firmar con este histórico de Europa

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Gleiker Mendoza está muy cerca de dar el gran salto de su carrera profesional en el fútbol europeo. Tras firmar una campaña sobresaliente el joven atacante Vinotinto se encuentra en negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador del Shakhtar Donetsk, el club más laureado del fútbol ucraniano.

De acuerdo con la información proveniente de Ucrania, la directiva del Shakhtar ha seguido de cerca la evolución del futbolista y ya trabaja en los detalles económicos de la transferencia.

Se estima que la operación comercial para hacerse con los servicios del habilidoso extremo suramericano superará los cuatro millones de dólares, una cifra que refleja la alta valoración y el potencial que le otorgan en el mercado internacional.

La irrupción que conquistó Ucrania

La llamada del Shakhtar Donetsk, vigente campeón de la liga ucraniana y semifinalista de la UEFA Conference League, no es casualidad. Gleiker Mendoza ha irrumpido con una fuerza descomunal en el campeonato local defendiendo los colores del Kryvbas.

A falta de una sola jornada para que concluya oficialmente el calendario liguero, el criollo ha firmado registros de auténtico referente ofensivo, acumulando 11 goles y nueve asistencias en su cuenta personal.

Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su notable efectividad de cara al arco rival lo han transformado en una de las piezas más cotizadas del torneo.

La prioridad de Gleiker

Ahora bien, el rendimiento de Gleiker Mendoza no pasó desapercibido en el continente americano, despertando el interés real de varios clubes de la primera división de Brasil que sondearon su situación para intentar repatriarlo al fútbol sudamericano.

Sin embargo, tanto el futbolista como su entorno más cercano tienen claras sus ambiciones a corto y largo plazo. La prioridad absoluta es mantenerse en el fútbol europeo.

Aceptar la propuesta del Shakhtar cumple con ese objetivo y le abrirá de par en par las puertas de las competiciones europeas de máximo nivel, el escenario ideal para seguir ganándose un puesto fijo en las convocatorias de la selección nacional de Venezuela.