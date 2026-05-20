Unai Emery lleva al Aston Villa a la gloria y gana su quinta Europa League

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La jornada de este miércoles 20 de mayo ya regaló las primeras emociones y llegaron provenientes de la Europa League, con el Aston Villa como principal protagonista, tras alzarse como monarcas de la edición 2025-26.

Los 'villanos' se ganaron el derecho a celebrar después de un contundente 0-3 ante el Friburgo en las instalaciones del Tüpraş Stadium, en Estambul, Turquía. Youri Tielemans marcó el camino al minuto 40', con un golazo de volea dentro del área.

Minutos después llegaría el segundo en el partido por la misma vía de los golazos, esta vez el autor fue Emiliano Buendia al 45+2, quien soltó un zurdazo al ángulo imparable para el guardameta Noah Atubolu.

Ya para el segundo tiempo llegó el definitivo 0-3, obra de Morgan Rogers, que puso punto y final a un partido casi completamente dominado por el equipo inglés.

Unai Emery suma al Aston Villa en su lista histórica

Lo del técnico español ya no es casualidad en esta competición, en la que ya está su nombre en las principales páginas. Es un idilio y un amor que sigue sin tener final. Esta vez, pudo guiar al cuadro de la Premier League a su primera conquista de este torneo.

Eso sí, un galardón que incrementa mucho más su palmarés, siendo la quinta edición que ya registra en sus números. Antes se había coronado con los siguientes equipos:

2014: Campeón con el Sevilla FC derrotando al Benfica.

Campeón con el Sevilla FC derrotando al Benfica. 2015: Campeón con el Sevilla FC frente al Dnipro.

Campeón con el Sevilla FC frente al Dnipro. 2016: Campeón con el Sevilla FC ante el Liverpool.

Campeón con el Sevilla FC ante el Liverpool. 2021: Campeón con el Villarreal CF tras vencer al Manchester United.

En todo caso, lo anterior ya abre el debate de Unai Emery como el mejor entrenador de la UEFA Europa League y su vigente conquista con Aston Villa lo ratifica en esa línea.