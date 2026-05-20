Mundial 2026: Así va la plaga de lesiones previo al inicio del torneo

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A escasas semanas de que ruede el balón en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la máxima cita del fútbol global se ha visto sacudida por una alarmante plaga de lesiones.

Varias de las selecciones unánimemente consideradas candidatas al título llegarán a la gran cita con ausencias médicas definitivas, una situación que trastoca por completo los planes de los seleccionadores y amenaza con alterar el equilibrio de fuerzas del torneo.

Desde la vigente campeona del mundo hasta gigantes europeos y sudamericanos, los reportes médicos de los últimos días han caído como un jarro de agua fría sobre los aficionados. El desgaste de la temporada de élite ha pasado factura en el peor momento posible.

Los candidatos más golpeados

Brasil

La "Canarinha" es, sin duda, el equipo que peor parado sale de este tramo pre-mundialista. La pentacampeona pierde por completo su columna vertebral con las bajas de Éder Militão y Rodrygo Goes. Por si fuera poco, la gran sensación juvenil, Estêvão, también se perderá la cita.

Argentina

La "Albiceleste" no se libra de la maldición física. El cuerpo técnico tendrá que reestructurar la línea defensiva ante la ausencia confirmada de Juan Foyth. Asimismo, se lamenta la baja del delantero Joaquín Panichelli, quien venía empujando fuerte para ganarse un lugar en el frente de ataque.

España

La selección española acudirá a la cita norteamericana sin dos de sus piezas más dinámicas y de mayor despliegue físico. En el centro del campo se extrañará la llegada y el ritmo de Fermín López, mientras que la delantera pierde la potencia y el olfato goleador de Samu Omorodion.

Países Bajos

El conjunto neerlandés sufre dos golpes quirúrgicos en su estructura. La zaga pierde la contundencia y jerarquía de Matthijs de Ligt, mientras que la generación de juego ofensivo queda seriamente comprometida al confirmarse la baja de su jugador más creativo, Xavi Simons.