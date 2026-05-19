Mundial 2026: Luis de la Fuente publicará la lista de España en esta fecha

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El Mundial 2026 es quizá el tema más mencionado por estos días, una realidad que irá creciendo conforme se vaya acercando ese 11 de junio, cuando se de el puntapié inicia del evento deportivo más esperado del año.

Por estos días la euforia está en las revelaciones de la lista que llevará cada selección para competir en la Copa del Mundo. La más reciente en ser tendencia fue la de Brasil, que tenía la expectiva puesta en nada más y nada menos que el nombre de Neymar.

Acto seguido también se conoció la de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza como el capitán del combinado y listo para jugar su sexta edición mundialista, récord que compartirá -de también participar- con Lionel Messi y Luka Modric.

Ahora bien, uno de los listados más esperados es el de España, que figura dentro de las selecciones candidatas a llevarse el título y que llegará al certamen como la vigente campeona de la Eurocopa.

¿Cuándo se revelará la lista de España para el Mundial 2026?

Se espera que el estratega Luis de la Fuente, DT español, presente su lista de jugadores para el magno evento el venidero lunes 25 de mayo. En principio, según la prensa de España. se revelarça a través de un vídeo.

Eso sí, una vez conocido cada futbolista se estaría dando lugar a una rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, que permita responder a las preguntas de los periodistas sobre la escogencia del entrenador.

La mencionada rueda de prensa tendrá muchos focos por conocer la opinión del DT y se disfrutará a través del canal de YouTube de la RFEF. En este momento hay mucha expectativa con los nombres, sobre todo, después de la lesión de Fermín López, que estaba llamado a ser un fijo en el equipo nacional.

Finalmente, la selección de España conforma el Grupo H del Mundial 2026 junto a los combinados de Arabia Saudita, Cabo Verde y Uruguay, este último -a priori- el rival más fuerte de la zona.