La espera terminó: Arsenal vuelve a ser campeón de la Premier League tras 22 años

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El martes 19 de mayo quedará marcado en la historia de la historia del Arsenal como un día totalmente especial, nada más y nada menos que la jornada en la que se volvieron a coronar como los campeones de una Premier League.

El conjunto de Mikel Arteta pudo romper con la racha negativa que hilvanaba la entidad y esos momentos en los que se quedaban a las puertas de la gloria. Ahora, tras 22 años sin sumar el título a sus vitrinas, los 'gunners' han regresado a la victoria y ganaron su galardón 14.

Este desenlace se pudo hacer posible después que ganaron su duelo en la jornada 38 al Burnley (1-0) y debieron esperar a la actuación del Manchester City, su máximo perseguidor en la tabla de posiciones.

El cuadro ciudadano no pudo pasar del empate en su partido contra el Bournemouth (1-0) y configuró un escenario inalcanzable de la cima de esta edición 2025-26. El cuadro de Londres alcanzó los 82 puntos, mientras los 'citizen' quedaron con 78 unidades a falta de un partido.

Mikel Arteta pudo darle la alegría al Arsenal

El estratega español arribó en diciembre de 2019 como el mandamás de ese banquillo, después de trabajar como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City. Desde entonces inició un camino, que por momentos fue muy cuestionado entre las ediciones que no pudo subirse a la cima del certamen.

Incluso, aunque había sumado tres trofeos con el club (FA Cup 2019/20, FA Community Shield 2020 y FA Community Shield 2023), la gran deuda pendiente estaba en la Primera División inglesa.

Con todo esto, la temporada del Arsenal aún puede ser más histórica todavía si logra ganar la final de la Champions League, programada para el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna, el estadio nacional de fútbol de Hungría.