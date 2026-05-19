Mundial 2026: Esta joya de la Premier rechaza jugar con Cristiano Ronaldo en Portugal

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El seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, ha hecho oficial la lista de 27 jugadores convocados para representar al conjunto luso en el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La gran estrella y capitán, Cristiano Ronaldo, lidera una convocatoria diseñada para asaltar el trono global, en la que se perfila como su última oportunidad histórica para alzar el único gran trofeo que le falta en sus vitrinas.

Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de polémica y sorpresas de última hora que han sacudido los planes del cuerpo técnico.

El "No" que conmociona a Portugal

A pesar del potencial de la lista presentada, la gran noticia en el entorno luso ha sido la ausencia de Junior Kroupi. El delantero del Bournemouth, de apenas 19 años, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Premier League esta temporada.

Gracias a su doble nacionalidad, Martínez tenía la firme intención de incluir a la joven perla en la nómina definitiva para la cita mundialista. Pero, para sorpresa de la Federación Portuguesa de Fútbol y de los aficionados, el propio futbolista rechazó el llamado de Portugal.

Esto se debe a su deseo vestir la camiseta de la Selección de Francia en la categoría absoluta. La decisión ha generado un enorme revuelo en el panorama internacional, ya que el joven atacante se quedará sin jugar el Mundial de 2026, dado que no ha sido incluido en la convocatoria oficial de Francia.

Lista sólida para el asalto mundialista

Dejando a un lado la inesperada negativa del delantero del Bournemouth, Roberto Martínez ha estructurado un bloque de 27 futbolistas que combina la veteranía y el liderazgo de Cristiano Ronaldo con el talento de una generación dorada dispuesta a hacer historia en tierras norteamericanas.

Entre los prinicipales nombres aparecen: Bruno Fernandes, Rúben Dias, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Rafael Leão, Nuno Mendes, João Cancelo o João Félix.

Portugal iniciará en los próximos días su concentración para ultimar los detalles de la preparación de cara al debut mundialista, con el firme cartel de ser una de las selecciones favoritas al título.