Cristiano Ronaldo acabó en llanto tras perder una nueva final con el Al Nassr

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Este sábado 16 de mayo tampoco pudo ser el día de las celebraciones para Cristiano Ronaldo, quien vio como se consumó un nuevo revés de su equipo, el Al Nassr, en la búsqueda de un título.

El portugués y los suyos buscaban el primer título oficial del delantero desde que está en Arabia, pero no pudo terminar con desenlace positivo para su causa en la Champions Asiática 2 (lo que en Europa viene siendo la Europa League).

El rival de turno para esta misión fue el Gamba Osaka de Japón, que terminó generando el nuevo trago amargo del 'Bicho', tras el marcador final: 0-1.

Deniz Hummet fue el gran verdugo para los de 'Cristi', después que sacó un zapatazo al 29', que no pudo repeler Bento y hacía saltar la sorpresa en la gran final.

La noche de Araki: para mal de Cristiano Ronaldo

El adelantamiento de Osaka fue merecidísimo, porque lo intentó desde el inicio del compromiso, con presión alta y un atrevimiento que tomó mal parado al cuadro del Al Nassr.

Sin embargo, para el segundo tiempo las urgencias del cuadro árabe puso en aprietos en varias jugadas al Gamba, que encontró en el guardameta Araki el salvavidas para mantener ese arco en cero.

En medio de todo, Cristiano Ronaldo aún tiene opciones de lograr ese primer título, pero tendrá que consumarlo en unos días, en el cierre frenético de la Primera División en Arabia Saudita, en la que son líderes con 83 puntos, a dos de Al Hilal. Un revés, con un triunfo de su archienemigo, les traería una nueva pesadilla.