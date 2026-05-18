Terror en España: Lamine Yamal podría perderse el inicio del Mundial 2026

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Lamine Yamal es la gran figura que presenta España para el venidera Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de un mes de que arranquen las acciones en Norteamérica, la presencia del mediocampista es dudosa para los primeros desafíos del magno evento.

La selección de España recibió noticias poco alentadoras de cara a su preparación para la Copa del Mundo, ya que el seleccionador Luis de la Fuente podría no contar con la joven referente del Barcelona para el debut del equipo en Estados Unidos. A solo una semana del anuncio oficial de la convocatoria, La Roja ya comienza a replantear parte de sus planes debido a los problemas físicos que afectan a varios jugadores importantes.

Primero se confirmó que Fermín López estaría muy cerca de perderse por completo el torneo tras sufrir una lesión en el pie, detectada después de la victoria de los blaugranas sobre el Real Betis. Ahora, además, reportes apuntan a que Lamine Yamal tampoco llegaría en condiciones para el primer partido de España, programado para el 15 de junio frente a Cabo Verde.

Lamine Yamal acelera su recuperación para Mundial 2026

El joven atacante sigue recuperándose de un desgarro en el tendón de la corva y también es seria duda para el segundo encuentro ante Arabia Saudita, previsto para el 21 de junio.

Cinco días después, España cerrará la fase de grupos frente a Uruguay, con la esperanza de tener a una de sus principales figuras disponible. Mientras tanto, Yamal se tomó con humor su proceso de recuperación durante un evento de la King’s League, donde ejerce como presidente de un equipo.

Consultado sobre si se animaría a ejecutar un penal, el joven respondió entre risas que no tocará un balón hasta el Mundial, recordando que precisamente se lesionó el mes pasado al cobrar un penal ante el Espanyol.