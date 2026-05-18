Boletos para el Argelia-Jordania caen por debajo de los 100 dólares

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En un mercado mundialista donde presenciar un partido de fútbol suele asociarse a presupuestos prohibitivos y largas listas de espera, la sede de Santa Clara ha emergido como una inesperada ventana de oportunidad para los aficionados de bolsillo más modesto. Las plataformas de reventa secundaria han comenzado a registrar una notable bajada de precios para el enfrentamiento de la fase de grupos entre las selecciones de Argelia y Jordania, ofreciendo localidades a precios notablemente inferiores al promedio del torneo.

De acuerdo con los últimos reportes de portales especializados y la plataforma de intercambio SeatSidekick, los boletos para este choque del Grupo de la Copa del Mundo 2026 han empezado a cotizarse a partir de los 98 dólares. Esta cifra contrasta drásticamente con las tendencias del resto del torneo, donde conseguir un asiento suele requerir inversiones de varios cientos (e incluso miles) de dólares.

La realidad de este compromiso es radicalmente opuesta a la de los partidos que involucran a potencias globales o selecciones de alta convocatoria comercial como Argentina, Brasil o el anfitrión, Estados Unidos. Para esos encuentros, la fiebre de la demanda ha disparado las cotizaciones en los canales de reventa legalizada, convirtiendo los pases en artículos de auténtico lujo.

El factor Levi's Stadium

El partido se disputará el próximo 22 de junio de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un recinto con capacidad para más de 68,000 espectadores que habitualmente alberga a los San Francisco 49ers de la NFL.

Analistas del sector de boletería sugieren que la combinación de un estadio de gran volumen, la distancia geográfica de los países competidores y un cartel con menos tracción mediática para el público local de la Costa Oeste han propiciado este ajuste a la baja en el mercado secundario.

Para los entusiastas locales del fútbol y las comunidades de inmigrantes en California, este duelo del 22 de junio representa la vía más económica para vivir la experiencia en vivo de una Copa del Mundo sin comprometer sus ahorros, en un torneo que ya es catalogado como el más masivo y costoso de la historia.