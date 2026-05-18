¿No va más? Hansi Flick define su futuro con el Barcelona

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Tras conquistar La Liga en el último Clásico de la presente temporada contra el Real Madrid, Hansi Flick y el Barcelona seguirán su camino juntos para los próximas ediciones, ya que el club ha confirmado la permanencia del dirigente en la mañana de este lunes 18 de mayo.

Aunque ambas partes ya habían alcanzado un acuerdo días atrás, no fue hasta pasadas la tarde en España cuando la entidad azulgrana hizo oficial la continuidad del estratega, quien seguirá liderando el proyecto deportivo culé. La renovación entre el estratega y el equipo se hace oficial tras la victoria (3x1) durante el fin de semana contra el Betis para alcanzar los 94 puntos en la competición doméstica.

Flick, de 61 años, tenía contrato vigente hasta junio de 2027, pero con este nuevo acuerdo extenderá su vínculo hasta 2028, con la posibilidad de ampliar una temporada más. Las negociaciones avanzaron con rapidez debido a la total sintonía entre el entrenador y la directiva, que desde el principio mostraron interés mutuo en seguir construyendo juntos.

Hansi Flick se queda en Barcelona

La firma del nuevo contrato se llevó a cabo en un acto privado en el despacho de Joan Laporta, en el Spotify Camp Nou, con la presencia de figuras importantes del club como Rafa Yuste y Deco. Dentro del Barça consideran a Flick una pieza clave en el presente y el futuro de la institución, mientras que el técnico se siente plenamente integrado, respetado y respaldado tanto por la directiva como por el vestuario.

Desde su llegada en el verano de 2024, el dirigente alemán ha logrado conquistar cinco títulos con el conjunto azulgrana, incluyendo dos ediciones de La Liga, una Copa del Rey y dos Supercopa de España. Ahora, tanto el técnico alemán como el Barcelona tienen un objetivo claro: seguir ampliando su palmarés y conquistar la ansiada UEFA Champions League, el gran desafío para la temporada 2026-27.