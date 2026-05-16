LaLiga: Robert Lewandowski deja al Barcelona ¿cuál será su próximo equipo?

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Lo que durante semanas se manejó como un secreto a voces en los pasillos del fútbol español ha terminado por confirmarse de forma oficial. Este sábado 16 de mayo, Robert Lewandowski anunció que pondrá fin a su etapa como jugador del FC Barcelona una vez concluya la presente temporada, cerrando así un ciclo dorado de cuatro años vistiendo la camiseta azulgrana.

El encargado de romper el silencio fue el propio delantero polaco, quien utilizó sus redes sociales para emitir un emotivo mensaje de despedida dirigido a la institución, a la directiva y, especialmente, a la fanaticada catalana.

"Misión cumplida": El balance de un gigante

Lewandowski llegó a la Ciudad Condal con la enorme responsabilidad de devolver al club a la élite competitiva, y sus números demuestran que cumplió con creces. Durante sus cuatro temporadas en el club, el ariete polaco disputó un total de 191 partidos oficiales y perforó las redes en 119 ocasiones, convirtiéndose en la principal referencia ofensiva del esquema culé.

Su tremendo impacto goleador se tradujo de inmediato en las vitrinas del club. "Lewy" se marcha de España con un palmarés envidiable que incluye:

3 Títulos de LaLiga

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

"Me voy con la sensación de que la misión está cumplida. 4 temporadas, 3 campeonatos", expresó el atacante en su carta de despedida. "Nunca olvidaré el amor que recibí de los aficionados desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la tierra".

Agradecimiento institucional y el renacer del Barça

En su emotivo comunicado, redactado originalmente en inglés, el futbolista tuvo palabras de especial consideración para el máximo dirigente de la entidad: "Un agradecimiento especial al presidente Laporta por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera".

El polaco, que llegó al club en un momento de reconstrucción institucional y deportiva, consideró que bajo su liderazgo en el campo el equipo logró recuperar el estatus perdido en Europa y España, concluyendo de forma tajante: "El Barça volvió a donde pertenece. Visca el Barça. Visca Catalunya".

Con la salida de Lewandowski, el Barcelona no solo pierde a su máximo artillero de los últimos años, sino que abre una enorme interrogante en el mercado de fichajes sobre quién será el heredero de la camiseta número '9' para la próxima campaña. La leyenda polaca se despide con letras de oro.