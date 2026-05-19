Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera la convocatoria de Portugal

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de la selección de Portugal para el Mundial 2026. El futbolista es la máxima referencia de un grupo nutrido de talento y experiencia en campeonatos importantes. Los Lusos podrían dar la máxima campanada en el torneo internacional.
El cuerpo técnico armó un grupo con: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes. Sin embargo, Ronaldo será el capitán, la voz de mando y la máxima figura de un equipo que está en pro de alcanzar el título Mundial por primera vez en su historia.
Cristiano por otra parte, jugará su sexta Copa del Mundo con Portugal. La primera fue durante el 2006 en Alemania, cuando alcanzaron la 4ta posición en el torneo. Esa, fue la última gran actuación de un combinado portugués en un Mundial con Figo y un joven Ronaldo.
El español Roberto Martínez tiene una idea clara para competir al más alto nivel en el próximo Mundial 2026. La selección de Portugal cuenta con un grupo de mucho talento, recorrido y experiencia en competiciones internacionales; además, de jugar en los mejores equipos del mundo.
Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026:
- Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Farense)
- Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica)
- Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United(, Bernardo Silva (Manchester City)
- Atacantes: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr)
¿Cómo será el once de Portugal en el Mundial 2026?
Esta es una de las grandes dudas que tiene Roberto Martínez a la hora de competir en el torneo. Cuenta con un gran grupo de jugadores que son líderes en sus equipos y no será fácil armar un once sin dejar a alguna estrella en el banquillo, como revulsivo en las segundas partes.
Once de Portugal en 2026:
- Portero: Diogo Costa
- Defensa: Joao Cancelo, Goncalo Inacio, Ruben Dias, Nuno Mendes
- Centrocampista: Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes
- Atacantes: Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto