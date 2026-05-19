Mundial 2026: Cristiano Ronaldo compra este canal de streaming donde podrás ver el torneo gratis

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Cristiano Ronaldo vuelve a dar un gran ejemplo de su generosidad tras comprar una cadena de streaming que transmitirá el Mundial 2026 de forma gratuita en cualquier parte del mundo, según el portal Olé, de España.

El "Bicho" espera hacer historia con Portugal en su último torneo de selecciones como jugador activo y aunque todavía no ha podido ganar su primer trofeo en este evento, cuenta con un equipo que lo hace soñar con que ese momento que ligó sería mágico.

¿Cuál fue el canal que compró Cristiano Ronaldo?

Esta cadena de la plataforma de streaming se llama LiveModeTV, especializados en las transmisiones deportivas y el máximo evento de selecciones, el cual paralizará el mundo, no es la excepción.

Sin duda alguna, se trata de un gesto humano para aquellas familias que no pueden adquirir una suscripción en esta cadena para ver varias actividades y evidentemente también el inédito Mundial, que tendrá a 48 selecciones por primera vez.

Este será el sexto mundial en forma consecutiva para "CR7" desde Alemania 2006, brillando desde adentro y ahora también desde afuera del campo de juego.