Karim Benzema: el monarca indiscutible del fútbol saudí

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El fútbol en Arabia Saudí tiene muchos nombres propios, pero solo un dueño absoluto del trono: Karim Benzema. El atacante francés volvió a demostrar por qué es el eje sobre el cual gira el proyecto del Al Hilal, liderando una remontada de carácter en la final de la King’s Cup.

En una noche donde la táctica de Filippo Inzaghi se puso a prueba, fue la jerarquía de "KB9" la que terminó por inclinar la balanza.

Un inicio cuesta arriba y la frialdad del capitán

El encuentro no comenzó según el guion previsto para los favoritos. Apenas a los cuatro minutos, un desajuste defensivo permitió que Ramiro Enrique pusiera por delante al Al Kholood tras una asistencia precisa de Bahebri. El Alinma Stadium enmudeció, y durante gran parte del primer tiempo, el Al Hilal se vio atrapado en una posesión estéril, careciendo de esa profundidad por las bandas que ha sido su sello durante toda la temporada 2026.

Sin embargo, en los momentos de crisis es cuando aparece la calma de Benzema. Mientras el equipo caía en la desesperación, Karim comenzó a retroceder metros, sacando a los centrales de zona y generando los espacios que Malcom y Nasser Al-Dawsari necesitaban. Fue precisamente esa inteligencia táctica la que permitió que Malcom habilitara a Al-Dawsari para el empate, devolviendo la vida al conjunto azul.

De goleador a arquitecto

Hubo un tramo del partido donde la pólvora parecía mojada para el francés. Benzema dispuso de dos ocasiones claras desde la frontal que no lograron ver portería, mostrando gestos de frustración que habrían hundido a un jugador con menos experiencia. Pero Karim no es un delantero convencional; cuando el arco se le cierra, abre la visión de juego.

La jugada que definió la final nació de su bota. Tras una recuperación de Milinkovic-Savic, Benzema recibió en la frontal y, en lugar de buscar el giro individual, detectó la llegada supersónica de Theo Hernández. Con un toque sutil, casi quirúrgico, dejó el balón "muerto" para que el lateral llegara como un ciclón y fusilara la meta de Cozzani. Fue una asistencia con el sello de la casa: generosidad, técnica y timing perfecto.

El control del veterano y el grito de gloria

En la segunda mitad, Benzema dio una clase magistral de cómo gestionar una final. Con el marcador a favor y el empuje de Ruben Neves en el mediocampo, el francés se dedicó a "esconder" la pelota. Bajaba a recibir, distribuía a las bandas y permitía que el equipo respirara durante la asfixiante presión del Al Kholood.

Incluso desde el banquillo, tras ser sustituido en los minutos finales para recibir la ovación de la grada, se le vio ejerciendo de líder, ordenando a sus compañeros y pidiendo el pitido final con la misma intensidad que el propio Inzaghi.

Con este título, Karim Benzema se consagra por segundo año consecutivo como el MVP moral y deportivo de la institución. A sus 38 años, el francés no solo sigue acumulando trofeos en su vitrina personal, sino que confirma que su fútbol es atemporal. El trono de la King’s Cup tiene un nombre grabado, y ese es el de Karim, el monarca eterno.