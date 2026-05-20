Panini confirma aparición de Neymar Jr. en el álbum del Mundial 2026

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Neymar Jr. ha desatado la locura previo a las acciones en el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, tras confirmarse su presencia entre los convocados por Brasil en la venidera cita, que arrancará el próximo 11 de junio.

La fiebre del álbum Panini del Mundial 2026 sigue creciendo y ahora suma una de las estampas más esperadas por los fanáticos: la del astro brasileño. Luego de confirmarse oficialmente su nombre entre los seleccionados por los pentacampeones del mundo, Panini, comunicó este martes que el astro brasileño será incluido en el álbum mediante un “kit de actualización” especial que llegará próximamente al mercado.

El periodista Humberto Turinese informó que estas estampas extra, incluyendo la de Neymar y otros jugadores añadidos tras las convocatorias oficiales, estarán disponibles en Venezuela a partir de junio. La iniciativa busca mantener actualizado el álbum de la Copa del Mundo y darle a los coleccionistas la oportunidad de completar sus selecciones con las figuras definitivas que disputarán el mango evento.

Neymar Jr. entre los convocados al Mundial 2026

El delantero del Santos recibió la noticia rodeado de familiares y amigos, en una celebración íntima donde no pudo ocultar su felicidad y alivio tras volver oficialmente a la Canarinha después de más de dos años y medio de ausencia.

Neymar Jr. confesó que estaba “muy nervioso” antes del anuncio y aseguró que todo estaba “en manos de Dios”. Pese a las dudas generadas por sus recientes actuaciones y problemas físicos, el histórico atacante brasileño vuelve a la selección con la ilusión de disputar una nueva Copa del Mundo y ser una de las piezas importantes del equipo dirigido por Ancelotti.