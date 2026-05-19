Carlo Ancelotti explicó por qué convocó a Neymar al Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los anuncios más esperados para este lunes 18 de mayo estaba centrado en Brasil y los 26 nombres que integrarían la lista para el Mundial 2026. Sobre todo, con el foco puesto en un nombre que causaba duda si entraría en el grupo mundialista: Neymar.

Finalmente, con toda la expectativa sobre el asunto, el astro brasilero logró ganarse la confianza de Carlo Ancelotti, quien lo incluyó en última instancia, pese a que no formó parte del proceso previo desde que dirige a la selección.

"Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti", dijo 'Carletto.

Y agregó: "Lo elegí porque estoy seguro de que aportará algo al equipo. Cuánto tiempo jugará o cuántos minutos tendrá, no lo sé. Todo dependerá de cómo funcione el equipo colectivamente sobre el campo”.

La clave del llamado de Neymar

El estratega italiano reconoció que si algo ayudó favorablemente para que terminara optando por su llamado estuvo en la continuidad física que ha ganado 'Ney' en los partidos más recientes con el Santos en el Brasileirao.

“La evaluación con él ha sido únicamente desde el punto de vista físico. En los últimos partidos ha jugado con continuidad y puede mejorar su condición de aquí al primer partido del Mundial", apuntó.

No obstante, señaló que la experiencia que tiene el jugador: "es importante en este tipo de competición", al tiempo que "El cariño que tiene dentro del grupo y el ambiente que puede ayudar a crear pueden sacar lo mejor de él”.

En todo caso, Carlo Ancelotti parece tenerle un rol más centralizado a Neymar, alejado de su época más brillante cuando deleitaba a todos por banda izquierda: "Jugará como un delantero más centrado".