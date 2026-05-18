Final de la Taça de Portugal EN VIVO: Sporting y Torreense se juegan la gloria por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión transmitirá la final de la Copa de Portugal 2026 con señal abierta gratuita, streaming en meridiano.net y plataformas HD como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

La emoción del fútbol portugués en Venezuela

Este domingo 24 de mayo, los aficionados al fútbol internacional tendrán una cita imperdible con la gran final de la Taça de Portugal 2026, donde el Sporting CP enfrentará al Torreense en un duelo cargado de historia, emoción y ambición.

El encuentro comenzará a las 12:15 p.m. (hora de Venezuela) desde el emblemático Estadio Nacional de Oeiras.

Meridiano Televisión llevará toda la emoción EN VIVO y en exclusiva para Venezuela, ofreciendo cobertura especial en señal abierta y también vía streaming en Meridiano.net.

Sporting busca otro título histórico

El Sporting CP llega como vigente campeón y máximo favorito, con el objetivo de conquistar su título número 19 en la competición. El conjunto lisboeta avanzó a la final tras eliminar al FC Porto en semifinales con marcador global de 1-0.

Del otro lado estará el Torreense, equipo de la Segunda Liga portuguesa que ha sorprendido a todos con una campaña histórica y disputará apenas su segunda final de Copa desde la temporada 1955/56.

Disfrútalo en HD y multiplataforma

La transmisión también estará disponible en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go, permitiendo a los fanáticos seguir cada minuto desde cualquier dispositivo y lugar de Venezuela. Meridiano siempre te da más.