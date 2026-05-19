¿No jugará? Ancelotti aclara las condiciones de Neymar Jr. tras su llamado al Mundial 2026

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Neymar Jr. fue la gran sorpresa en la convocatoria oficial de la selección de Brasil. que se fue anunciada en la tarde de este lunes 18 de mayo. El atacante se ganó su derecho para participar en el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

La figura volvió a colocarse en el centro de la atención del combinado canarinho luego de una conversación decisiva con Carlo Ancelotti. El técnico italiano se comunicó directamente con el atacante del Santos FC para transmitirle confianza y explicarle su rol dentro del nuevo proyecto rumbo a la próxima cita mundialista. Esa charla terminó siendo determinante para que el jugador fuera incluido en la lista definitiva presentada en Río de Janeiro, marcando así su regreso tras casi tres años alejado de la selección.

Según informó el portal Globo, la inclusión del delantero comenzó a tomar forma días antes del anuncio oficial. Ancelotti y el director deportivo de Brasil, Rodrigo Caetano, realizaron una videollamada con Neymar para dejar claras las nuevas condiciones dentro del equipo.

Las condiciones de juego de Neymar Jr. en el Mundial 2026

El cuerpo técnico consideraba fundamental establecer desde el inicio las reglas de convivencia, disciplina y funcionamiento que regirán esta nueva etapa, especialmente tratándose de una figura histórica y mediática como el exjugador del FC Barcelona y Paris Saint-Germain.

Durante la conversación, Ancelotti le explicó a Neymar que ya no tendría automáticamente el rol de capitán y que tampoco sería titular indiscutible dentro de su esquema. El entrenador dejó claro que todos los futbolistas deberán competir en igualdad de condiciones por un puesto en el once inicial. La intención del técnico es construir un grupo más equilibrado y disciplinado, donde ninguna figura esté por encima del colectivo, algo que busca implementar desde el comienzo de su ciclo al frente de Brasil.