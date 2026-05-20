Mundial 2026: ¿Quiénes son los favoritos del Grupo A?

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Con la cuenta regresiva en marcha para el pitazo inicial del Mundial 2026, las miradas del panorama futbolístico internacional se posan con fuerza sobre el Grupo A.

El sector, que tendrá el honor de abrir el telón de la máxima cita mundialista en el Estadio Azteca, reúne a las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

A priori, las proyecciones colocan a los aztecas y a los asiáticos como los principales candidatos para asegurar los boletos a la fase de eliminación directa, pero el equilibrio de fuerzas augura una batalla sumamente cerrada.

Peso de la localía y constancia asiática

La Selección de México asume el rol de cabeza de serie con la ventaja competitiva más grande del torneo: jugar ante su gente. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre buscarán hacer valer su fortín y sacudirse fantasmas del pasado reciente.

Con un bloque consolidado que combina la veteranía de figuras como Raúl Jiménez y el liderazgo en la medular de Edson Álvarez, el 'Tri' tiene la obligación y los argumentos para comandar la zona.

Por su parte, Corea del Sur se planta en la cita como el rival de mayor estabilidad competitiva del grupo, encadenando su undécima clasificación consecutiva a las Copas del Mundo.

Guiados por la categoría de Heung-min Son, la solvencia de Min-jae Kim y la creatividad de Kang-in Lee, los surcoreanos manejan un ritmo dinámico y vertical que los posiciona de forma natural en la primera línea para avanzar a la ronda de 32.

Chequia podría dar la sorpresa

A pesar del panorama inicial, la etiqueta de favoritos de mexicanos y asiáticos se encuentra bajo seria amenaza, con la presencia de Chequia.

La escuadra dirigida por Miroslav Koubek llega con el impulso anímico al tope tras firmar una clasificación épica y dramática en el repechaje de la UEFA, dejando en el camino a Irlanda y Dinamarca.

Lejos de asumir un rol secundario, cuentan con argumentos de sobra para arrebatar uno de los dos primeros lugares. Respaldados por figuras como Patrik Schick y Tomás Soucek, los checos imponen un estilo rocoso y de transiciones letales que suele incomodar de sobremanera a los favoritos de la zona.

La paridad del Grupo A obligará a los estrategas a no guardarse nada desde la primera jornada. Un tropiezo temprano podría decantar el destino de un sector donde el margen de error es prácticamente inexistente y donde Chequia espera agazapada para romper los pronósticos de los expertos.