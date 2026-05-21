Mira la reacción de popular grupo de baile infantil tras invitación de Shakira al Mundial 2026

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La magia de Shakira en el universo del fútbol no se limita a sus canciones. La artista volvió a conquistar corazones tras enviar una invitación especial a un grupo de niños de Uganda para participar en la coreografía oficial de la final del Mundial 2026.

Las imágenes de la reacción de los pequeños, llenos de sorpresa, emoción y alegría, han dado la vuelta al mundo, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del entorno previo al evento deportivo más esperado del planeta.

Shakira cumple el sueño de Ghetto Kids

Todo comenzó cuando el equipo de producción vinculado al espectáculo de la final del Mundial confirmó la participación de Shakira en el show de medio tiempo, donde interpretará el tema oficial “Dai Dai”.

En el marco de este proyecto, la cantante decidió involucrar a niños de distintos países, incluyendo un grupo de Uganda, para representar el espíritu de unión y diversidad cultural que acompaña al evento.

“Voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo de la final. Quiero que sea especial para todos e inolvidable. Por eso he decidido invitar a tantos como pueda. Ya invité a los Ghetto Kids, pero quiero ver todas sus creaciones y videos porque los voy a estar viendo”, dijo.

La reacción de los pequeños al recibir la noticia fue inmediata. Entre risas, gritos y lágrimas de felicidad, los niños expresaron su incredulidad al saber que formarían parte de una presentación global junto a una de las artistas más influyentes del mundo.

Los Ghetto Kids, originarios del barrio de Katwe en Kampala en Uganda, fue creada en 2014 por David Kavuma como un proyecto social que utiliza la música y el baile para ofrecer oportunidades a niños de educación primaria en situación de vulnerabilidad.

"Dai Dai": el himno del Mundial 2026

La participación de Shakira en el Mundial 2026 no es casualidad. La cantante regresa una vez más a la escena futbolística con “Dai Dai”, el himno oficial del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción, interpretada junto a Burna Boy, ha sido concebida como un mensaje de unión, diversidad y esperanza para los niños del mundo. Según ha explicado la artista, el tema busca inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños sin importar las dificultades.

Además, todas las ganancias del sencillo serán destinadas a programas de educación infantil a nivel global, reforzando el carácter solidario del proyecto.