Shakira vuelve a dominar YouTube: Esto logró “Dai Dai” a 24 horas de su estreno

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La fiebre mundialista ya tiene banda sonora y, una vez más, lleva el sello de Shakira. La cantante colombiana volvió a demostrar su enorme poder global con el estreno de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026.

El tema, lanzado apenas hace pocos días, ya logró superar los 10 millones de reproducciones en YouTube durante sus primeras 24 horas y se posicionó como el videoclip musical más visto del planeta en ese periodo.

El lanzamiento sacudió las redes sociales donde miles de fanáticos celebraron el regreso de la artista al universo futbolero. Para muchos, “Dai Dai” representa una especie de continuación de “Waka Waka”, el himno que marcó el Mundial Sudáfrica 2010.

El regreso de Shakira, 'la reina de los mundiales'

Shakira parece tener una conexión única con el fútbol y los grandes eventos deportivos. Con “Dai Dai”, la barranquillera reafirma un vínculo que ha construido durante casi dos décadas junto a la FIFA y las Copas del Mundo.

El videoclip, grabado con una producción de alto impacto visual, mezcla coreografías multitudinarias, referencias a leyendas del fútbol y una estética multicultural que apunta directamente al espíritu del Mundial 2026.

Además, cuenta con la colaboración del artista Burna Boy, una de las figuras más influyentes de la música africana actual. En apenas horas, el video escaló hasta el primer lugar de tendencias globales en YouTube y comenzó a dominar plataformas como X, TikTok e Instagram.

"Dai Dai" y su poder audiovisual

Más allá del impacto musical, “Dai Dai” también ha generado revuelo por los mensajes y símbolos incluidos en el videoclip. En el audiovisual hacen homenaje a grandes figuras del fútbol como Messi, Haaland y Mbappé, además de posibles indirectas a Gerard Piqué y España.

Otros análisis apuntan a que Shakira quiso enviar un mensaje de identidad latina y orgullo cultural, especialmente por algunas escenas grabadas sobre el Ángel de la Independencia en México.