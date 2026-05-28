Shakira abre casting para el Mundial 2026: Descubre de qué se trata

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El próximo 19 de julio, el mundo vivirá la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un espectáculo encabezado por Shakira, Madonna y BTS. Por motivos de este show, la cantante colombiana ha abierto un casting para captar a nuevos bailarines e integrarlos al equipo.

El proceso de captación es a través de TikTok e Instagram, donde los aspirantes deben publicar su destreza y proponer una coreografía creativa para la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

Shakira explicó que la selección será bajo su estricta evaluación y será ella quien seleccione a los ganadores de la audición. El propósito de la iniciativa es incorporar a la mayor cantidad de personas posible dentro del perímetro de la estructura central de la presentación.

Show de medio tiempo del Mundial 2026

Hasta el momento está confirmada la presencia de Ghetto Kids de Uganda, un grupo de baile conformados por niños de entre 5 y 13 años procedentes de la localidad de Kampala.

Su participación en el espectáculo se dio a conocer a través de las redes sociales por medio de un video difundido por la propia interprete. Se desconoce cómo será la presentación de Madonna y BTS; sin embargo, Shakira cantará por primera vez en vivo “Dai Dai” tema oficial junto al artista nigeriano Burna Boy.