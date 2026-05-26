Papá de Shakira vuelve a ser hospitalizado y crece la preocupación

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La salud de William Mebarak Chadid, padre de Shakira, volvió a encender las alarmas luego de conocerse que fue hospitalizado nuevamente en una clínica de Barranquilla.

La noticia comenzó a circular durante las últimas horas y rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron mensajes de apoyo para la familia de la artista.

Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de Shakira o de su entorno cercano, distintos reportes indican que el hombre, de 94 años, habría ingresado de emergencia a la Clínica Iberoamericana debido a complicaciones de salud asociadas a su avanzada edad.

La salud del padre de Shakira preocupa

No es la primera vez que William Mebarak enfrenta quebrantos médicos en los últimos años. Desde 2022, el padre de la intérprete de “Hips Don’t Lie” ha tenido varias hospitalizaciones que han mantenido en vilo a la familia.

De hecho, muchos seguidores recuerdan que, durante el mediático proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué, la cantante también atravesaba momentos difíciles por el delicado estado de salud de su padre.

En varias ocasiones, la artista se dejó ver acompañándolo en centros médicos y compartiendo tiempo con él en su residencia en Barranquilla.

El fuerte vínculo entre Shakira y su padre

Shakira ha hablado en distintas entrevistas sobre la influencia que su padre tuvo en su vida personal y artística. El escritor y periodista de origen libanés ha sido uno de los grandes apoyos de la artista desde sus inicios musicales en Barranquilla.

Incluso, en varios momentos de crisis, la cantante ha destacado públicamente la fortaleza de su padre y el papel fundamental que ha tenido en su carrera. Esa relación cercana explica por qué cualquier novedad sobre su salud genera una inmediata reacción en el público.

En redes sociales, cientos de usuarios comenzaron a enviar mensajes deseándole pronta recuperación. Algunos seguidores también recordaron las imágenes en las que Shakira aparecía acompañándolo en tratamientos médicos y celebraciones familiares.

Algunos medios internacionales señalaron que la cantante habría reorganizado parte de su agenda para permanecer atenta a la evolución médica de su padre. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado oficialmente si la artista viajó nuevamente a Barranquilla.