Frederik Oldenburg reacciona de manera contundente a las palabras de Carmen Villalobos

Suscríbete a nuestros canales

El romance entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg sigue dando de qué hablar incluso después de su ruptura.

Esta vez, el presentador venezolano volvió a ser noticia tras reaccionar a las recientes declaraciones de la actriz colombiana, quien habló por primera vez con más profundidad sobre el fin de su relación.

Aunque ambos han intentado mantener la discreción desde su separación, sus palabras recientes han reabierto el interés del público por una de las parejas más mediáticas del entretenimiento latino.

Las palabras de Frederik Oldenburg

En la entrevista, el venezolano reconoció que escuchar a su expareja hablar del tema no fue sencillo. En sus declaraciones, dejó entrever que el proceso emocional posterior a la ruptura no ha sido del todo fácil y que ciertas frases de la actriz lo impactaron más de lo esperado.

“Eso es una opinión personal. Escucho y dice que está feliz, contenta, que está trabajando, me alegra muchísimo porque sé que esa es una opinión personal que ella está expresando”, acotó.

No obstante, dejó claro que respeta sus opiniones: “Yo creo que cuando dos personas se separan o una relación se separa se pierde rápidamente el contacto porque cada quien necesita su espacio (…) Es una opinión de ella la cual respeto muchísimo”.

Sobre sus sentimientos tras la ruptura, añadió: “Pasó un tiempo para que saliera a la luz pública que la relación se había terminado y por supuesto que me dolió, claro que sí, pero forma parte de mi vida, son recuerdos maravillosos que no se borran porque siempre van a estar allí”.

Para finalizar, el presentador de Telemundo admitió que, Villalobos siempre tendrá un espacio especial en su vida y constató que, respeta su opinión y todo lo que ella dijo en una entrevista que vio luz recientemente.

“Cuando la veo siento profundo respeto y admiración que siempre le he tenido, el mismo cariño porque existió una relación de tres años, es un recuerdo maravilloso (…) Yo escucho eso como una opinión de ella y si así ella lo siente en este momento, lo respeto totalmente”, apuntó.

Carmen Villalobos y su postura tras la ruptura

Por su parte, Carmen Villalobos ha mostrado una actitud mucho más serena frente a la situación. La actriz, recordada por producciones como “Sin senos sí hay paraíso” y “Café con aroma de mujer”, aseguró que atraviesa una etapa de tranquilidad y crecimiento personal.

Sin entrar en polémicas ni señalar directamente a su expareja, la barranquillera dejó entrever que ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y su presente profesional, alejándose de cualquier conflicto, luego de haber recibido una fuerte confesión de Frederik.

“Cuando suceden las cosas y, digamos, que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa, no soy apegado al amor, a las relaciones…’. Tú quedas como plop y dices: “No, espérame, o sea, ¿cómo así?, ¿de qué estamos hablando?”, contó.