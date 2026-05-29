Carmen Villalobos hace confesión tras su ruptura con Frederik Oldenburg

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La actriz colombiana Carmen Villalobos encendió las redes sociales con una confesión picante luego de poner fin a su relación con el periodista deportivo Frederik Oldenburg, después de dos años de relación.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” abordó el tema de su vida amorosa ante los deseos de una seguidora que le manifestó: “Elegí bien la próxima vez”. Villalobos solo asintió con la cabeza en un video, confirmando que su próxima decisión será la acertada.

Otra persona le manifestó: “Yo quiero que vos te consigas un novio que te trate superbién, que te ame como nosotros tus fans”, y un comentario de una fanática le sugirió: “Novia también”.

Carmen Villalobos, sin pensarlo dos veces, respondió con picardía: “Novia también, ya qué hijuemadres”. Este comentario desató una ola de reacciones de asombro y apoyo a la querida actriz colombiana…y lo que muchos se preguntan ¿Será que ahora va por una chica?.

El fin de una historia de amor

Aunque la noticia de la ruptura explotó en redes sociales a inicios de 2026, la realidad es que la relación ya había terminado meses antes. Ambos decidieron mantener el proceso en privado mientras asimilaban el cambio en sus vidas.

Fuentes cercanas aseguran que la ruptura no fue sencilla. Villalobos habría admitido que fueron meses difíciles, pues se trataba de una relación significativa en su vida.

Por su parte, Frederik Oldenburg optó por el silencio hasta revelar en una entrevista con Rodner Figueroa que fue él quien puso punto final al noviazgo.