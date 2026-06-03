Carmen Villalobos delata la actitud de Frederik Oldenburg al terminar su relación

Suscríbete a nuestros canales

Después de meses separados, Carmen Villalobos reveló detalles de su ruptura con el venezolano Frederik Oldenburg en una íntima charla con Lourdes Stephen para el programa Al rojo vivo, de Telemundo.

Durante la entrevista, Stephen afirmó que “una separación tiende a ser dolorosa”, un comentario acertado para la protagonista de Sin senos sí hay paraíso; sin embargo, dejó entrever que su ex no sentía lo mismo.

“Cuando suceden las cosas y, digamos, que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa, no soy apegado al amor, a las relaciones…’. Tú quedas como plop y dices: “No, espérame, o sea, ¿cómo así?, ¿de qué estamos hablando?”, compartió Villalobos. Esto último fue una total indignación para la querida actriz colombiana. Esta actitud de “no sentir nada” fue indignante para la querida actriz colombiana.

Carmen Villalobos no se cierra al amor

A pesar de su reciente experiencia, Carmen Villalobos se mantiene creyente en el amor, pues considera que estar en pareja es uno de sus mejores estados.

“Amo estar enamorada, amo estar en pareja; es de lo más bonito que existe, así que jamás me voy a cerrar a eso”, señaló.

Hace pocos días, ventiló que está abierta a una nueva relación luego de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

El fin de una historia de amor

Aunque la noticia de la ruptura explotó en redes sociales a inicios de 2026, la realidad es que la relación ya había terminado meses antes. Ambos decidieron mantener el proceso en privado mientras asimilaban el cambio en sus vidas.

Fuentes cercanas aseguran que la ruptura no fue sencilla. Carmen habría admitido que fueron meses difíciles, pues se trataba de una relación significativa en su vida.

Por su parte, Frederik Oldenburg optó por el silencio hasta revelar, en una entrevista con Rodner Figueroa, que fue él quien puso punto final al noviazgo.