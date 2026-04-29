Muere a los 14 años, el hijo de la inolvidable Josemith Bermúdez

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A través de su cuenta en Instagram, el periodista de espectáculo Diego Kapeky compartió la lamentable noticia de la muerte del hijo de Josemith Bermúdez, Juan Cristobal Sforzina Bermúdez, a los 14 años.

El adolescente vivía con su padre en México, el reconocido odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, de quien Bermúdez se separó varios antes de morir.

Sforzina estudiaba en Lawrence School, con sede en Cancún. La institución informó el deceso el pasado 28 de abril en un comunicado, donde extiende sus sentidas condolencias a sus seres queridos.

“La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz”, escribió el colegio.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte del menor.

Josemith Bermúdez, su lucha contra el cáncer

Josemith Bermúdez falleció el 31 de julio de 2021, cuando Juan Cristobal tenía solo 10 años de edad. La presentadora venezolana fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017, y luego de someterse a un proceso extensivo de tratamiento no logró superar la enfermedad.

En su momento, Luis Olavarrieta, dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales. La muerte de Bermúdez fue significativa para el medio artístico venezolano y quienes seguían su proceso de cerca.

“Cumplo con el difícil deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio en la madrugada de hoy, 31 de Julio, en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano”, escribió el comunicador social.