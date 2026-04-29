Este fue el último video que le grabó el hijo de Josemith Bermúdez a su madre

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A casi 5 años del fallecimiento de Josemith Bermúdez, la familia recibe el duro golpe de la muerte de Juan Cristóbal, su único hijo, quien partió de este mundo con apenas 14 años, de acuerdo a informaciones recientes.

Tras la confirmación de lo sucedido, las redes sociales se han inundado de emotivos mensajes de apoyo para la familia y, muchos han admitido lo dolorosa que ha sido la noticia para ellos.

En este sentido, los recuerdos van y vienen por lo que trascendió nuevamente el último video que el jovencito le grabó a su madre antes que falleciera a causa de un agresivo cáncer que acabó con su vida el 31 de julio de 2021.

El mensaje de Juan Cristóbal a Josemith Bermúdez

En el clip, Juan Cristóbal aparece enviándole un saludo amoroso a Josemith mientras se encontraba lejos de ella. Con inocencia y cariño, expresa cuánto la ama y le desea lo mejor, dejando ver el fuerte vínculo que existía entre ambos.

“Hola mamá, te quiero mucho ¿cómo te ha ido?, ¿cómo estás? te deseo mucha suerte en la vida, y que eres una persona maravillosa y que nunca podría cambiarte por otra mamá”, dijo el niño en el video grabado desde México, donde vivía junto a su padre.

La naturalidad del momento, sumada al contexto emocional que rodeó los últimos meses de vida de Bermúdez, hizo que el contenido conectara profundamente con la audiencia.

La partida de Juan Cristóbal

El periodista Diego Kapeky fue el encargado de replicar la noticia que fue publicada por el Lawrence School, el centro de estudios ubicado en Cancún al que pertenecía el adolescente.

En el comunicado emitido por la escuela, lamentan profundamente el suceso: “La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”.

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del adolescente y, su padre no ha emitido opinión alguna. No obstante, Eugenia Alcántara, esposa de Juan Sforzina, compartió algunos videos dolorosos para despedir al jovencito.