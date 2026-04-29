Luis Olavarrieta se pronuncia tras la sensible muerte del hijo de Josemith Bermúdez

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La tarde de este miércoles 29 de abril se ha anunciado el fallecimiento a los 14 años de Juan Cristóbal Sforzina, hijo de la animadora venezolana Josemith Bermúdez. Luis Olavarrieta se ha pronunciado por la dura noticia, escribiendo un doloroso mensaje.

Palabras de Luis Olavarrieta

A través de su perfil de Instagram Olavarrieta que fue gran amigo de Bermúdez, ha aseverado que es momento de acompañar a la familia Sforzina-Bermúdez, por la devastadora noticia del joven.

“Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezca la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario”, ha escrito.

En este sentido, Olavarrieta agradece a las personas que se han preocupado en escribirle por la devastadora noticia.

El post se ha llenado de comentarios de apoyo de importantes figuras del medio como Ivette Domínguez, Mariela Celis, Amanda Gutiérrez, Nohely Arteaga, Michelle Badillo, Sergio Novelli, Dora Mazzone, entre otros.

Detalles de la partida

El adolescente vivía con su padre en México, el odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, de quien Bermúdez se había separado meses antes de morir.

La noticia se dio a conocer por una publicación realizada por el centro de educación donde estudiaba el joven de 14 años.

“La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz”, escribieron.