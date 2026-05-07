Muere actriz de “Rebelde”, el mundo de las telenovelas llora su partida

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de las telenovelas se tiñe de luto con el fallecimiento de Xóchitl Vigil a los 73 años, recordada actriz de “Rebelde” por su personaje de Rosa Fernández, madre de Lupita, interpretada por Maite Perroni.

Por medio de un comunicado difundido por el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes, se compartió la noticia sin ahondar en detalles sobre la causa de la muerte.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Xóchitl Vigil. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la ANDI”, escribieron.

Xóchitl Vigil y su recorrido por las telenovelas mexicanas

Quienes crecieron en los años 2000 recordarán a Xóchitl Vigil por su destacada participación en producciones como “Clase 406”, al haber dado vida a la madre del personaje de Dulce María; este drama se transmitió entre 2002 y 2003.

Años más tarde, la actriz volvió a las pantallas como la madre de Maite Perroni en la serie juvenil “Rebelde”. Además, en su carrera destacan otros proyectos como “Mujeres, casos de la vida real” y “Hogar, dulce hogar”.

Sin embargo, fue la serie protagonizada por Anahí y Alfonso “Poncho” Herrera la que le dio más relevancia a su trayectoria como actriz.

Condolencias por una pérdida irreparable

Aunque las figuras de RBD no se han pronunciado por la muerte de Xóchitl Vigil, televidentes que gozaron de su actuación llenaron de mensajes las redes sociales.

“Que buena actriz era, por qué no habrá echo más novelas”, “La conocí en Hogar Dulce Hogar con César Bono y su hija de ambos María Rosa Bono, qepd”, “Una gran pena la actriz Xóchitl Vigil que en paz descanse”, fueron los comentarios más destacados.