Édgar Vivar será sometido a una cirugía: revela delicada enfermedad

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El querido actor de “El Chavo del 8”, Édgar Vivar, se someterá a una delicada cirugía de columna que podría complicarse en el quirófano por una condición que padece desde hace años.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete de “Señor Barriga”, “Ñoño” y “El Botija” compartió los problemas físicos que lo aquejan, derivados de su avanzada edad. El actor tendrá una recuperación de seis meses, lo que lo mantendrá alejado de las cámaras.

"Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo", indicó.

Padecimiento de Édgar Vivar

A pesar de la necesidad de la operación, existe una preocupación latente debido al historial médico de Édgar Vivar. Vivar reveló que su salud cardiovascular añade una capa de complejidad al paso por el quirófano.

"Tengo una condición que hace que sea un poco difícil la intervención quirúrgica: tengo cinco stents en las coronarias. Con terapia física puedes sobrellevarlo, pero el tratamiento tiene que ser quirúrgico irremediablemente", explicó.

Aunque habló de sus problemas de salud, no compartió la fecha pautada de su cita con el quirófano. Sin embargo, el mexicano se mantiene activo en sus proyectos y fue recientemente captado en la alfombra roja de una película.