Kylie Jenner presume su figura en un llamativo traje de baño

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En su reciente viaje a Turks y Caicos, Kylie Jenner desbordó sensualidad en cada paso por la isla en compañía de amigos y familiares. La empresaria de 28 años acostumbra a hacer escapadas a lugares paradisíacos lejos de los suburbios.

La fundadora de Kylie Cosmetics fue capturada disfrutando del mar, la arena y el sol con un llamativo bikini rosa metálico de tiras con el cual enloqueció a sus seguidores. La celebridad también fue vista acompañada por su amiga Yris Palmer.

A lo largo de su estadía, Kylie ha dejado ver la variedad de bikinis y atuendos que no han pasado desapercibidos. Por supuesto, lo compartió con su comunidad en Instagram, donde recibió cientos de halagos.

Las fotos más virales de Kylie Jenner

Una fotografía capturada por The Grosby Group ha sido lo más comentado entre fanáticos de la empresaria, pues su figura y belleza física resaltan a simple vista. La imagen tomada mientras caminaba por alguna zona de la isla con una mirada perdida y en traje de baño desató miles de reacciones en las redes sociales.

Otra imagen comentada fue publicada por la propia Jenner en su Instagram, la cual destaca por un vestido blanco ajustado que incluía grandes aberturas laterales y una espalda descubierta.

El atuendo fue fotografiado durante el atardecer y estuvo acompañado por un peinado de coleta trenzada y grandes pendientes con piedras decorativas.