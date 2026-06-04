¿Crisis entre Kenia Os y Peso Pluma? Lo que desató los rumores de separación

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La cantante mexicana, Kenia Os, acaparó la atención durante su paso por los ELLE Style Awards 2026, celebrados en Madrid, luego de evitar responder las preguntas de la prensa sobre su relación con Peso Pluma.

La reacción de la artista no tardó en viralizarse y desató una nueva ola de comentarios en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a preguntarse si realmente atraviesa una crisis amorosa con el intérprete de corridos tumbados.

Las preguntas sobre Peso Pluma quedaron sin respuesta

A su llegada al evento, varios reporteros intentaron obtener alguna declaración de la cantante sobre los rumores que han circulado durante los últimos días. “Hola, Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?”, preguntó el periodista.

Sin embargo, Kenia Os decidió seguir su camino sin detenerse y evitó responder cualquier cuestionamiento relacionado con su vida sentimental.

Ante su silencio, el reportero insistió en obtener algún tipo de respuesta por parte de la joven, sin tener éxito: “Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Kenia, ¿qué tal, cómo estás? Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras?”.

“Kenia, los rumores que lo hayas dejado con Peso Pluma, ¿es verdad?, después del concierto, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te recibe Madrid? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Kenia... ¿Qué tal? El hecho de haber estado en el hospital, ¿es verdad?”, continuó el periodista.

Sin respuesta alguna, la situación llamó especialmente la atención porque las especulaciones sobre una posible separación entre ambos artistas han ganado fuerza en las últimas semanas.

¿De dónde surgieron los rumores de separación?

Las sospechas sobre una posible crisis sentimental comenzaron a multiplicarse luego de varias apariciones públicas de Kenia Os que fueron ampliamente comentadas por sus seguidores.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una presentación de la artista en Monterrey, cuando se mostró conmovida durante una de sus interpretaciones.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y algunos usuarios relacionaron su estado emocional con presuntos problemas en su relación con Peso Pluma.

Aunque en aquel momento la cantante aseguró que el cansancio y la intensidad de su agenda profesional eran los verdaderos responsables de sus emociones, los rumores nunca desaparecieron por completo.