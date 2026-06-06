Kenia Os sufre agresión de la prensa en caótico encuentro

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Un incidente se registró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando la cantante Kenia Os fue abordada por la prensa rosa y agredida presuntamente por un reportero.

A su llegada a la terminal aérea, fue custodiada por su equipo de trabajo mientras los periodistas le cuestionaban sobre su presunta crisis amorosa con Peso Pluma. Ante las insistentes preguntas, Kenia guardó silencio y se limitó a responder cabizbaja.

Aunque acostumbra en ocasiones a atender a los medios de comunicación, en esta oportunidad fue todo lo contrario. La artista usó ropa deportiva, anteojos oscuros y una capucha para cubrir su rostro.

¿Kenia Os fue golpeada?

Varios videos de su llegada al aeropuerto muestran el comportamiento desmedido de la prensa que invadía su espacio personal, mientras su equipo intentaba abrir paso para subirla a la camioneta.

No obstante, los reporteros posaban sus micrófonos muy cerca de su cara para obtener declaraciones y se evidenció un ligero roce de uno de ellos en su cuello.

Kenia Os, indignada por el trato de la prensa

A través de su canal de difusión, Kenia Os mostró su molestia por el mal comportamiento de la prensa y denunció empujones, así como el golpe en su cuello.

“Hola, bbs: estoy muy preocupada por la situación que acabo de vivir. Acabo de salir del aeropuerto y el acoso mediático ya llegó a otro nivel; recibí múltiples empujones y hasta un golpe en el cuello de parte de la prensa”, escribió.

Aunque asegura entender el trabajo de los medios, exigió respeto a su espacio personal e integridad como persona. “Creo que no vale la pena poner en riesgo la integridad física de ustedes y la mía por una nota periodística del mundo del entretenimiento. Vengo de una semana muy productiva, pero también muy cansada”, aseveró.