Resurge video de Peso Pluma llorando: ¿Es por Kenia Os?

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Peso Pluma volvió a convertirse en tendencia en redes sociales después de que resurgiera un video donde aparece llorando en pleno concierto mientras interpreta una canción junto a su colega, Tito Double P.

Las imágenes se viralizaron con fuerza durante los últimos días debido a que aparecieron justo después de que se hiciera oficial su separación de Kenia OS. En el clip, el cantante de corridos tumbados se muestra cada vez más afectado mientras suena la canción.

Momento en el que Peso Pluma se derrumba

Las imágenes muestran a Hassan Emilio Kabande, nombre real del cantante, interpretando “Daño” frente a miles de asistentes. Conforme avanza la presentación, su expresión cambia por completo hasta llegar a un punto en el que no puede ocultar la emoción.

En uno de los momentos más impactantes del video, Peso Pluma termina recostado sobre el escenario mientras continúa cantando. A pesar de la evidente carga emocional, no abandona la presentación y sigue interpretando la canción ante el público.

La escena llamó todavía más la atención cuando Tito Double P se acerca para verificar que su primo y colaborador se encuentra bien. El gesto fue captado por los asistentes y rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales.

¿El llanto fue por Kenia Os?

La pregunta que domina las redes sociales es una sola: ¿Peso Pluma lloró por su ruptura con Kenia OS? La realidad es que no, pues el video corresponde a semanas atrás.

Sin embargo, los usuarios comenzaron a relacionar inmediatamente el video con la separación debido a que la ruptura de la pareja fue confirmada el pasado 6 de junio y las imágenes comenzaron a viralizarse nuevamente pocos días después.

Otro detalle que alimentó las especulaciones es la letra de “Daño”, una canción que aborda sentimientos de dolor, desamor y pérdida emocional, elementos que muchos fans consideran que encajan con el momento personal que atraviesa el intérprete.