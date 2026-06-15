¿Cuál es la mejor canción en la historia de los Mundiales? Mira esta polémica encuesta

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Una reciente encuesta internacional encendió el debate entre aficionados de todo el mundo, luego de que Billboard abriera una votación en la que participaron miles de usuarios para elegir cuál ha sido la mejor canción oficial en la historia de los Mundiales de fútbol.

El resultado final no solo sorprendió por el ganador, sino también por dejar fuera del primer puesto a verdaderos himnos globales que durante años habían sido considerados intocables en la memoria colectiva del deporte.

¿Quién lidera la encuesta de Billboard?

El tema “Dai Dai”, interpretado por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy, fue elegido como la mejor canción mundialista de todos los tiempos según la encuesta de Billboard, alcanzando el 31,28 % de los votos emitidos por los fans.

La canción, presentada como parte del proyecto musical del Mundial 2026, se impuso en una votación que incluyó canciones desde la década de los 90 hasta la actualidad, consolidándose como la favorita del público pese a su reciente lanzamiento.

En el segundo lugar quedó otro de los grandes éxitos de Shakira, “Waka Waka (This Time for Africa)”, con el 26,65 % de los votos, confirmando el dominio de la artista colombiana en la historia musical de los Mundiales.

El podio lo completó Ricky Martin con “La Copa de la Vida”, mientras que temas como “We Are One” de Jennifer López, Pitbull y Claudia Leitte cerraron el top de los más votados.

Un ranking que revive la historia musical de los mundiales

La encuesta de Billboard incluyó canciones oficiales de la FIFA desde 1990, lo que permitió enfrentar himnos de distintas generaciones en una sola clasificación.

Entre los temas más recordados que formaron parte de la votación se encuentran producciones que marcaron épocas completas del fútbol mundial, desde los años 90 hasta la era digital, cuando los himnos se convirtieron en fenómenos virales globales.

El impacto de la votación ha sido tal que usuarios en redes sociales han reabierto discusiones sobre cuál es realmente la canción más icónica de la historia de los Mundiales.

Para muchos usuarios, la elección de “Dai Dai” refleja la influencia actual de Shakira y la fuerza del marketing musical moderno, mientras que otros consideran que clásicos como “La Copa de la Vida” o “Waka Waka” mantienen un legado difícil de superar.