El reinado del 'Waka Waka' y otros himnos que marcaron la historia los Mundiales

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La Copa Mundial de la FIFA tiene como tradición celebrar la fiesta del fútbol con una canción oficial que se ha hecho costumbre en cada torneo. Aunque este año apostaron por un álbum con exponentes de todo el mundo, lo cierto es que, en ediciones anteriores, un solo tema dominaba toda la justa deportiva.

Desde 1990, la FIFA oficializó la creación de un tema emblemático para cada Mundial. Antes de esto, dominaban los discursos y marchas militares en la apertura, las cuales no eran del atractivo de los fanáticos.

“El Rock del Mundial” fue el primer tema asociado al torneo, creado para la edición de 1962 realizada en Chile.

Las canciones icónicas del Mundial

“Waka Waka” de Shakira

El título de la reina indiscutible de la Copa del Mundo se lo lleva Shakira con su “Waka Waka (This Time for Africa)”, estrenado en 2010. Con un rotundo boom mediático en una era donde las redes sociales no estaban a la orden del día, su viralización alcanzó cada rincón del mundo con el tradicional baile y su coro electrizante.

Gracias a su producción musical, la colombiana se convirtió en un símbolo de cada Copa del Mundo. En Brasil 2014 lanzó “La La La”, un himno que opacó a “We Are One (Ole Ola)”, canción oficial interpretada por Pitbull y Jennifer López.

“La Copa de la Vida” de Ricky Martin

El electropop se apoderó de Francia 1998 en la voz de Ricky Martin, quien en ese entonces saboreaba el ascenso de su fama mundial. Su versión en spanglish resonó por su espíritu competitivo, sus tambores y el silbato con el cual iniciaba la canción, la cual fue una de las primeras en obtener gran receptividad.

"We Are One (Ole Ola)" de Pitbull y JLo

Aunque inició con críticas negativas por tener una antecesora como “Waka Waka”, "We Are One (Ole Ola)" de Pitbull y JLo rápidamente se ganó el cariño del público con su mezcla de pop, intensas percusiones brasileñas y samba.