Mundial 2026: Shakira y Burna Boy cantarán "Dai Dai" en la ceremonia de inauguración

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La FIFA confirmó el jueves 4 de junio la presentación de la colombiana Shakira y Burna Boy, en la apertura del Mundial 2026. Los artistas cantarán a todo pulmón el pegajoso tema “Dai Dai”, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el jueves 11 de junio.

La expectativa por la justa deportiva tiene a los amantes del deporte y música emocionados, por escuchar y ver un tema tan pegajoso en la voz de Shakira, icono en Mundiales, siendo su cuarta ocasión como estrella invitada.

Un tema con causa social

La FIFA destacó que la canción no es solo por la celebración del Mundial 2026, sino también para recaudar fondos, que serán destinados para que niños y niñas de todo el mundo puedan acceder a una educación digna.

“Dai Dai figura como canción oficial de la justa mundialista y como una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares al término del torneo, con lo cual se podrá proporcionar a niñas y niños para una educación de calidad”, indicaron en un comunicado.

El título tiene un guiño particular, “Dai Dai” es una expresión coloquial italiana que puede interpretarse como “vamos” o “dale”, reforzando el espíritu de unión, celebración y emoción colectiva que acompaña cada Copa del Mundo.

El lanzamiento oficial de la canción fue el pasado 14 de mayo, teniendo una enorme receptividad en las plataformas digitales.

Un despliegue global de estrellas

Shakira y Burna serán los líderes del espectáculo, que también contará con otros importantes cantantes como Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Alejandro Fernández y Maná, en México.

Mientras que en la presentación de Estados Unidos, se tiene previsto las actuaciones de Tyla, Katy Perry, Anitta y Lisa del grupo BLACKPINK.

Y finalmente, en Canadá estarán Alessia Cara, Michael Bublé y Alanis Morissette.