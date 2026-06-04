Mundial 2026: Los mayores "escándalos" en la Copa del Mundo

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El fútbol, en su esencia, es un deporte decidido por los jugadores, pero a lo largo de la historia de las Copas del Mundo, el papel de los árbitros ha generado debates que trascienden el campo de juego.

Desde genialidades pícaras hasta errores que han puesto en duda la integridad de la competición, repasamos algunos de los momentos más controvertidos que han definido la historia del torneo.

La "Mano de Dios" (México 1986)

En los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, Diego Armando Maradona anotó un gol con la mano tras saltar junto al portero inglés Peter Shilton. El árbitro no vio la infracción y el tanto subió al marcador, siendo recordado eternamente como la "Mano de Dios".

El "gol fantasma" de Wembley (Inglaterra 1966)

En la gran final entre Inglaterra y Alemania Federal, con el marcador igualado 2-2 en la prórroga, el inglés Geoff Hurst lanzó un disparo que impactó en el travesaño y picó sobre la línea de gol. Tras una breve duda, el árbitro convalidó el gol. Décadas más tarde, se confirmó que el balón nunca cruzó la línea por completo.

El escándalo de Corea-Japón 2002

Corea del Sur, una de las naciones coanfitrionas, protagonizó un camino hacia las semifinales marcado por una serie de decisiones arbitrales que beneficiaron sistemáticamente al equipo local, dejando fuera de competencia a dos gigantes europeos.

Las dudas sobre Qatar 2022

Incluso en la era de la tecnología, las controversias persisten. La selección de Argentina, que resultó campeona en Qatar 2022, fue objeto de intensos debates a lo largo del torneo.

Diversas decisiones arbitrales, particularmente una serie de penales sancionados a favor de la "Albiceleste", generaron dudas y sospechas en la opinión pública internacional, convirtiendo la coronación argentina en uno de los episodios más comentados y cuestionados de la historia moderna de los Mundiales.