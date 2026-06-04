Federico Valverde: El motor uruguayo que busca emular a la generación de 2010

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y son muchos los debates que ya están sobre la mesa. Uno de ellos relacionado a las selecciones sudamericanas que dirán presente y sus principales armas, como Uruguay y su mediocampista Federico Valverde.

El volante del Real Madrid es una de las grandes figuras del combinado charrúa y está llamado a ser el líder natural futbolísticamente de la selección que dirige Marcelo Bielsa.

Su rol en el equipo parece completamente claro, más allá de llevar la banda de capitán, y no es otro a uno que pueda darle el ritmo que necesiten los suyos en el mediocampo.

Se espera que sea el motor del equipo, tanto en lo físico -como ya lo ha demostrado en el pasado- como en la faceta ofensiva, en la que ha crecido a lo largo de los últimos años.

Federico Valverde y su Uruguay quieren repetir lo hecho en 2010

El seleccionado uruguayo es historia de los mundiales. Nadie puede negar eso. Sobre todo, sabiendo que son campeones del mundo hasta en dos oportunidades: 1930 y 1950.

Ahora bien, tienen algunas ediciones en las que no llegan a esas instancias históricas o destacadas. La última gran presentación uruguaya fue en Sudáfrica 2010, donde alcanzó la semifinal y se quedó en el camino ante Países Bajos con marcador de 4-3, en una generación liderada por los Luis Suárez y Diego Forlán. En esa edición luego serían cuartos, tras perder con Alemania (3-2) en el partido por el tercer lugar.

Ahora bien, todo ese antecedente sirve como inspiración a esta Uruguay, liderada por Federico Valverde, para volver a ser protagonista en esas rondas, tras los cuartos de final en 2018, los octavos de 2014 y la eliminación en grupos en 2022.