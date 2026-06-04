Pasaportes cruzados: Las estrellas que jugarán el Mundial lejos de su tierra natal

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El fútbol moderno ya no entiende de fronteras rígidas. El Mundial 2026 será el escenario perfecto para constatar cómo la migración, las raíces familiares y las decisiones personales han moldeado los planteles de las principales selecciones del planeta. Un análisis a las listas de convocados deja en evidencia un fenómeno creciente: figuras de primer nivel que brillarán en la cita máxima vistiendo la camiseta de un país distinto al que los vio nacer.

La globalización de la pelota presenta casos fascinantes en todas las líneas. En el ataque, los focos apuntarán a gigantes como Erling Haaland, una de las máximas atracciones del torneo, quien nació en Inglaterra (durante la etapa de su padre en el Leeds United) pero optó por representar a Noruega. Una situación similar ocurre en el frente ofensivo de Francia, que contará con la potencia de Marcus Thuram (nacido en Italia) y la electricidad de Michael Olise (nacido en Inglaterra). Por su parte, la selección de Argelia sumará jerarquía con el desequilibrio de Riyad Mahrez y la particular incorporación del guardameta Luca Zidane, ambos nacidos en suelo francés.

América Latina no es ajena a esta tendencia de fronteras difusas. Argentina, históricamente exportadora de talento, tiene una doble narrativa en este listado. Por un lado, la Albiceleste se ha beneficiado de la captación de jóvenes nacidos en Europa pero de raíces argentinas, como el desparpajo creativo de Nico Paz (nacido en España) y la garra de Giovanni Simeone (nacido en Italia). Por el otro, el talento de la cantera rioplatense reforzará a otros combinados continentales: México encomendará sus goles a Santiago Giménez, mientras que Ecuador y Uruguay blindarán sus porterías con los experimentados guardametas Hernán Galíndez y Fernando Muslera, respectivamente, todos ellos nacidos en territorio argentino.

El continente africano continúa siendo el máximo exponente de esta riqueza pluricultural, nutriéndose de futbolistas formados en las mejores academias europeas que deciden volver a sus orígenes. Marruecos contará con su estandarte defensivo, Achraf Hakimi, nacido en España, mientras que Ghana sumará la potencia de Iñaki Williams (nacido en España) y Antoine Semenyo (nacido en Inglaterra). Asimismo, la República Democrática del Congo tendrá la solidez del lateral Aaron Wan-Bissaka (nacido en Inglaterra) y Senegal aprovechará el desborde de Nicolas Jackson, nacido en Gambia.

La lista de la multiculturalidad la completan auténticos pilares de sus equipos: el central Aymeric Laporte defenderá la zaga de España tras nacer en Francia; el mediocampista Mateo Kovacic comandará a Croacia habiendo nacido en Austria; Scott McTominay pondrá el orgullo escocés en la cancha tras haber nacido en Inglaterra, y la estrella de Canadá, Alphonso Davies, buscará hacer historia con el país que lo acogió tras haber nacido en un campo de refugiados en Ghana.

El Mundial 2026 no solo será una batalla por la gloria deportiva, sino también el reflejo de un mundo interconectado, donde la identidad de un futbolista se define por el sentido de pertenencia y la historia familiar, mucho más allá de lo que dicte una partida de nacimiento.