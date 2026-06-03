Mundial 2026: Argentina podría perder a una de sus figuras por lesión

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La concentración de la Selección Argentina enfrenta horas de máxima tensión. A pocos días del inicio de la cita mundialista, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni ha encendido las alarmas debido a la situación física de una de sus jóvenes promesas, Nico Paz.

El talentoso mediocampista, pieza clave en la renovación del plantel albiceleste, aún no ha logrado dejar atrás las molestias físicas que lo mantienen en duda.

Según informan desde Argentina, el jugador continúa trabajando de forma diferenciada, lo que ha obligado a los médicos y al cuerpo técnico a seguir su evolución con una "atención detenida" y bajo un protocolo de estricta observación.

Se complican los planes

El origen de la preocupación se remonta al último encuentro disputado por Nico Paz con su club, donde sufrió un fuerte golpe frente al Hellas Verona.

Tras los exámenes médicos de rigor, se confirmó que el impacto le provocó una fisura, una lesión ósea que requiere tiempos de recuperación específicos y que ha condicionado totalmente su puesta a punto para el torneo.

Ante este escenario, la dirección técnica ha decidido someter al jugador a un plan de exigencia progresiva durante las próximas sesiones de entrenamiento. Estos días de práctica serán definitorios para que el cuerpo técnico evalué minuciosamente cómo responde la zona afectada ante la carga física de alta intensidad.

Decisión inminente

La respuesta de Nico Paz en el campo será el factor determinante que decidirá su continuidad en la lista definitiva para el Mundial 2026.

La incertidumbre es total, y en el seno de la Selección Argentina impera la cautela. No se tomará ningún riesgo que pueda comprometer la salud del jugador a largo plazo, pero la posibilidad de una baja de última hora es un escenario que ya comienza a contemplarse en el cuerpo técnico.

La delegación nacional mantiene la esperanza de contar con el jugador, pero la realidad física impone tiempos que, a estas alturas, se agotan rápidamente.