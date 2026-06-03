Mundial 2026: Luis de la Fuente ilusiona a España sobre condiciones de Lamine Yamal

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Cuando Luis De la Fuente anunció a sus jugadores para el Mundial 2026 e incluyó a Lamine Yamal, las aguas parecían calmarse sobre la disponibilidad que tendrá la principal estrella del Barcelona en la cita mundialista, que arrancará el próximo jueves 11 de junio. Sin embargo, el mediocampista llegará con lo justo a la competición después de terminar lesionado su presentación con los culés.

El seleccionador de España confirmó este miércoles que el extremo no participará en el amistoso de este jueves frente a Irak en el estadio Estadio de Riazor. El técnico explicó que tampoco estarán disponibles Nico Williams ni Víctor Ruiz, ya que el cuerpo técnico mantiene el plan de recuperación previsto para cada uno de ellos.

Lamine Yamal podría llegar al estreno de España

Sobre la situación de Lamine Yamal, De la Fuente se mostró optimista de cara al debut de España el próximo 15 de junio. El entrenador señaló que, si la evolución del joven atacante continúa siendo favorable, podría estar en condiciones de llegar a la fecha señalada. Sin embargo, aclaró que su disponibilidad no garantiza automáticamente su presencia en el once titular, ya que la decisión se tomará en función de su estado físico.

Mañana no va a jugar ni Lamine, ni Nico, ni Víctor. El plan es seguir lo que teníamos previstos con Lamine. Todavía quedan días pero si sigue como hasta ahora, podría llegar al día 15. Eso no garantiza que tenga que jugar. Valoraremos en cada momento", declaró De La Fuente en rueda de prensa.

El técnico también fue consultado acerca de quién defenderá la portería española en el estreno del torneo. Aunque evitó revelar nombres, aseguró que ya tiene prácticamente definida la alineación inicial, siempre pendiente de posibles contratiempos. De la Fuente destacó que el elegido será un guardameta de máximo nivel y prefirió comunicar primero esa decisión a los propios jugadores antes de hacerla pública.