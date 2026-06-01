Mundial 2026: Cabo Verde avisa a España que no será rival fácil en el torneo

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Solo faltan algunos días para que inicie el recorrido del evento más importante del deporte y más esperado durante el año: el Mundial 2026. Uno que justamente estará marcado por historias como la de Cabo Verde, la selección que clasificó a su primera edición mundialista.

Y en medio de ese escenario ya empieza a dar señales de que no quiere ser un combinado que pase sin pena ni gloria por el evento, más bien que quiere dar mucha competencia.

Al menos, así ya avisó este sábado 30 de mayo con un contundente victoria (3-0) ante un rival como Serbia, que no clasificó a la Copa del Mundo, pero que sí es reconocida internacionalmente.

Por ejemplo, la diferencia en el ranking FIFA es una clara referencia, siendo los serbios los números 39 en el listado, mientras los caboverdianos ocupan la casilla 69.

Cabo Verde manda mensaje a España

El nobel combinado participará en su primera edición mundialista y esa presión puede jugar en contra, sin embargo, también podrían tomarlo como una oportunidad para salir a jugar en afán de divertirse, que es cuando suelen ocurrir sorpresas.

Por ejemplo, con este marcador ya avisaron que tienen capacidad para dar un golpe a cualquier rival. Eso sí, aunque Serbia allá presentado muchos cambios para este partido, sin la mayoría de sus estrellas y con minutos a los más jóvenes.

Pese a esto último, es un aviso que debería tomar cualquiera en ese Grupo H, en el que España pareciera llevar la voz favorita, pero donde también se encuentran selecciones como Uruguay y Arabia Saudita.